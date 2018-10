Haigerloch Cowboys in den Weiten der Prärie

Haigerloch-Gruol. Wildwest Feeling pur! Revolverhelden, die sich mit Schießeisen duellieren, während im Hintergrund die dramatische Filmmusik "The Good, the Bad and the Ugly" abläuft, so spannend begann das Country-, Rock- und Folk-Konzert von "Vocalis pur" am Samstag im Löwensaal in Gruol. Regie in Gruols Wildem Westen führte anstelle von Sergio Leone allerdings Dirigent Simon Pfeffer.

Vor einer tollen Westernkulisse, die der Gruoler Künstler Reiner Müller und das Dekoteam gebaut hatten, eröffnete der Chor mit "Ring of Fire" (Johnny Cash) das Programm. Im Anschluss begrüßte der erste Vorsitzende Rainer Roth die vielen Gäste im Saal, der aus allen Nähten zu platzen schien. "Ein volles Haus ist des Sängers größte Freude", freute sich Roth. Auch Chorverbands-Präsident Michael A. C. Ashcroft und Ortsvorsteher Otto Schneider saßen im Publikum.

Das musikalische Spektrum der 42 Sängerinnen und Sänger versetzte die Konzertbesucher in den Alltag der Cowboys und die Weiten der Prärie zu Zeiten der Eroberung des amerikanischen Westens. Ihr Repertoire führte von John Denvers "Country Roads" über "Islands in the Stream" (Dolly Parton und Kenny Rogers) – diesen Part übernahmen Sabine Müller und Rainer Roth als Duo –, bis zu den "Cotton Fields", den Baumwollfeldern, von Huddie Ledbetter.