Haigerloch Country- und Westernsongs schallen durchs Eyachtal

Es sind nur noch wenige Tage bis zum großen Konzertabend in der Eyachtalhalle, mit dem der 1843 gegründete Gesangverein Owingen seinen 175. Geburtstag feiert. Er ist damit der älteste Owinger Verein.

Dirigentin Patrizia Lormes-Schreijäg hat sich kürzlich in einem intensiven Probenwochenende im Owinger Kindergarten auf den Konzertabend vorbereitet. Der Verein hat schließlich nur noch 20 aktive Sänger und da ist es wichtig, dass die Songs gut sitzen. Doch nicht nur die Musik der Prärie soll an diesem Abend die Gäste erfreuen, Entsprechend dem Motto werden sich die Owinger Sänger auch in ein passendes Outfit werfen. Außerdem hat man sich die Tanzgruppe "Owi-Line-Dancer" als Auflockerung zur Seite geholt und als musikalische Gäste werden der "Vocalis Pur" aus Gruol, die "Womenvoices/Menvoices" aus Wehingen und die Musikkapelle Owingen auftreten. Auch sie haben ihr Repertoire an das Motto des Abends angepasst. Und so darf man sich auf Musik von Johnny Cash oder John Denver genauso freuen, wie auf die opulente Titelmelodie des Westernfilm-Klassikers "Die glorreichen Sieben". Alles in allem dürfte es somit ein abwechslungsreicher Jubiläumsabend werden.

Die Feierlichkeiten am Samstag, 20. Oktober, beginnen mit einer Totenehrung auf dem Friedhof. Ihr schließt sich im Sportheim in der Eyachtalhalle ein Festakt an. Das Jubiläumskonzert startet dann um 19.30 Uhr.