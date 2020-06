Haigerloch Corona-Krise: "Trost"-Monster für Kinder in Kirche aufgestellt

Sorgen aufschreiben

In der St. Valentinskirche warten deshalb auf einem Tisch in einer Ecke das rote Sorgenmonster und das grüne Wunschmonster auf die Anliegen der Kinder. Jedes Kind kann seine Sorgen oder Wünsche, bildlich, größere Kinder gerne auch schriftlich dem jeweiligen Monster in der Kirche anvertrauen. Auch Erwachsene können daran teilnehmen und ihre Sorgen, Ängste, Bitten und Wünsche aufschreiben und in das Hoffnungslicht legen.

Die "Maxis" werden von Zeit zu Zeit in die Kirche gehen und die gemalten Bilder oder geschriebenen Texte in den Kindergarten mitnehmen. Alle Anliegen werden mit den Kindern im gemeinsamen Gebet aufgenommen. Das Licht auf dem Tisch zwischen den zwei Monstern soll ein Zeichen der Hoffnung sein und den Menschen Kraft und Zuversicht geben, diese für alle schwere Zeit der Dunkelheit- im Vertrauen auf Gott- besser zu bewältigen. Das ausgelegte Gebet beziehungsweise den Psalm darf man als Kraft- und Trostspender gerne auch mit nach Hause nehmen.