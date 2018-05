Haigerloch Container plötzlich wieder interessant

Haigerloch-Owingen. Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder berichtete zunächst, dass er mit dem städtischen Bautechniker Bernd Wannenmacher unterwegs gewesen sei und sich in Owingen verschiedene Räumlichkeiten angesehen haben.

Das Ergebnis dieser Tour war offenbar ernüchternd. "Alles, was wir uns angesehen haben, kommt nicht in Frage", so der Ortsvorsteher. Die meisten Gebäude seien in einem desolaten Zustand und man müsste zuviel Geld investieren, um sie in Stand zu setzen. Bürgermeister Heinrich Götz, hat laut Binder inzwischen allerdings den Vorschlag gemacht, ob man nicht über eine Containerlösung für die Jugendlichen diskutieren wolle.

Container? War da nicht mal was? Richtig. Bereits im Februar 2014, als der Jugendraum im Pfarrhaus zur weiteren Benutzung gesperrt war, hatte sich der Ortschaftsrat mit dieser Alternative beschäftigt. Damals waren zwei Doppel-Container und als Standort der Parkplatz neben der Eyachtalhalle im Gespräch.