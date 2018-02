Haigerloch Chaos im "Zirkus Schantelli": Da mucken selbst die Flöhe auf

Das Beste kommt zum Schluss. Und so lief auch das zuerst vor Madagaskar liegende Schiff des Jugendhauses Trillfingen mit Kapitän Niklas Heim erst gegen Ende des offiziellen Ballprogrammes in der Mehrzweckhalle ein. An Bord eine ganze Matrosenschar, die als "blaue Jungs" einen bombastischen Tanzauftritt hinlegten, so dass das Publikum tobte und eine Zugabe forderte.

Doch das eigentliche Motto des Balles war "Zirkus Schantelli" und als Zirkusdirektor verkleidet, begrüßte Narrenchef Milan Medic gemeinsam mit dem Narrenrat das Publikum. Monja Henle und Andrea Preibisch stellten das Programm vor. Niklas Heim moderierte den Abend gewohnt souverän.

"Viele Sachen, manche zum Weinen manche zum Lachen", erlebten die Zirkusflöhe Sandra Kurz und Andrea Preibisch. Sie berichteten von komischen grasfressenden Tieren und deren Feuertod. Gemeint war damit ein Rasenroboter, der im Feuer sein Ende fand. Aber auch darüber, wie sinnvoll doch Rückfahrkameras im Auto sind. Ihr Fazit: "In Trillfingen sollten besser wohl die Frauen ans Steuer, denn bei dena Männer wird‘s ganz sche teuer."