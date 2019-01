Haigerloch Bunte Wimpel weh’n jetzt überm Ort

Tags darauf, also am Samstag, 16. Februar, präsentiert der Nachwuchs seine Showtänze in der Halle. Hier rechnet man mit etwa 20 Tanzgruppen. Am Samstagabend geht’s in der Halle weiter mit dem Eröffnungsball. Dort stellen sich insgesamt zwölf Narrenvereine und Fasnetszünfte vor. Am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar, finden Schülerbefreiung und Kinderumzug statt. Anschließend wird in der Halle die Kinderfasnet gefeiert.

Den Fasnetshöhepunkt des "Aubenger Narravereis" stellt der große Umzug am Fasnetsdienstag, 5. März, dar. Bisher haben 13 Narrenvereine, -zünfte sowie Gruppen aus Owingen und den Nachbarorten ihr Kommen zugesagt. Am Samstag, 23. Februar, sowie am Samstag, 2. März, sind übrigens wieder die Scherenschleifer unterwegs. Ebenfalls am 2. März wird in der Zunftstube dann das Fürstenfest gefeiert.