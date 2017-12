Haigerloch Bürgerzentrum wird im Frühjahr fertig

Im Jahre 2012 erfasste Irmgard May 41 Kleindenkmale in Bad Imnau, welche zum Teil sanierungsbedürftig sind. In einer Bilderdokumentation wurden den Räten die einzelnen Denkmale gezeigt. Einige Denkmale wie die Madonna, Kotz-Denkmal, Kriegerdenkmal und Feldkreuze wurden durch die Gemeinde, Arbeitsgruppen aber auch privat renoviert. Ortsvorsteher Wenz will im neuen Jahr versuchen, über Fördermittel weitere Zuschüsse für die Restaurierung der Denkmale zu erhalten.