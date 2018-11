Haigerloch Bücher abseits der Bestsellerlisten

Haigerloch. Am Dienstag, 4. Dezember, lädt das Team der Owinger Bücherei ab 19 Uhr zu einem weiteren Lesekreis im Pfarrsaal unter der Neuen Kirche in Owingen ein. Das Konzept dieser Abende für Literaturinteressierte soll sich in Zukunft jedoch etwas ändern. Motto der zukünftigen Leseabende lautet: "Mut zum Lesen guter Literatur abseits der Bestsellerlisten".