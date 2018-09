Haigerloch Brunnen Thema im Ortschaftsrat

In punkto neuer Brunnen am Feuerwehrhaus sind die Gespräche angelaufen. Die Wasserspeisung für den Brunnen ist jedoch noch nicht im Detail geklärt. Vorstellen könnte sich der Ortschaftsrat, dass dieser vom Quellwasser beim Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins gespeist werden könnte. Des Weiteren gab Ortsvorsteher Wiget bekannt, dass die Brunnen bei der Kirche und am Dorfplatz ebenso in Stand gesetzt werden sollen.

Für die geplante Druckerhöhungsanlage im Baugebiet "Baumäcker" sind im Haushalt 360 000 Euro vorgesehen. Die Auftragserteilung soll laut Wiget im Dezember erfolgen.

Der Ortsvorsteher gab außerdem noch bekannt, dass in Stetten derzeit 1644 Einwohner gemeldet sind.