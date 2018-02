Haigerloch Broschüre zeigt verborgene Schätze

Haigerloch-Gruol. Die Verfasser der Broschüre, Heinrich Sauter, Otto Schneider und Helmut Fecht, haben sorgfältig recherchiert und die Geschichte seit dem 12./13. Jahrhundert, als zum ersten Mal eine Kapelle an dieser Stelle erbaut wurde, bis in die heutige Zeit dokumentiert. Skizzen und Pläne zeigen, wie sich das Gebäude vom Spätmittelalter zur Hoch- und Spätgotik entwickelt hat.

So wie in der heutigen Zeit, war auch schon damals die Finanzierung des Kirchenbaus ein großes Thema. Dies belegen in die Broschüre aufgenommene Dokumente und Urkunden. Viele wertvolle Bauteile wie die Tonnendecke und Wandmalereien wurden allesamt aus Stiftungen und Spenden bezahlt. Bereits 1460 erhielt die Kirche ihren heutigen Dachstuhl, ein binderloses Kahlbalkendach, das an den umgekehrten Rumpf eines Normannen-Schiffes erinnert.

Die Broschüre ist reich mit Fotos bebildert. Detailaufnahmen von Wappen, fast zerstörten Wandmalereien und in den Sandstein eingemeißelte Jahreszahlen und Inschriften geben Hinweise auf die Förderer, die geschichtliche Entwicklung, über Anbau, und auch Zerstörungen durch veränderten Zeitgeschmack. Interessante Details, die dem Betrachter vor Ort häufig verborgen bleiben.