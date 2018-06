Haigerloch Blick auf einen großen Baumeister

Karl-Werner Steim befasst sich mit der Maurer-Dynastie Großbayer in Haigerloch, Christian Großbayers Lebensweg und seinem ungewöhnlichen Aufstieg vom Maurermeister zum Bauinspektor des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen, der in seiner Berufslaufbahn alle Kirchen-Neubauten in diesem Fürstentum sowie in der Herrschaft Haigerloch des Fürstentums Sigmaringen geplant oder gebaut hat. Zu den ein Dutzend Kirchen in Hohenzollern kamen weitere in Hirrlingen und Frommenhausen sowie in Oberndorf am Neckar hinzu. Daneben hat er zahlreiche Profanbauten erstellt.

Christian Großbayer gilt heute als der Hauptvertreter einer Variante des Übergangsstils vom Barock zum Klassizismus.

Karl-Werner Steim hatte sich während seiner Ausbildung für den gehobenen Archivdienst des Landes entschlossen, den Beruf des Zeitungsredakteurs zu ergreifen und war unter anderem in Horb am Neckar, Hechingen und Sigmaringen tätig, ferner als Pressereferent des Regierungspräsidiums Tübingen und zuletzt 20 Jahre als Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung in Riedlingen. In seiner Freizeit hat er vor allem zahlreiche Heimatbücher geschrieben, darunter die Bildbände "Haigerloch in alten Ansichten" oder auch die Bücher "Haigerloch in preußischer Zeit" oder "Fastnacht in Haigerloch".

Für seine Arbeiten wurde Karl-Werner Steim mit dem Landespreis für Heimatforschung des Landes Baden-Württemberg und mit dem Paul-Beck-Preis der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur ausgezeichnet.