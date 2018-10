Haigerloch Bis zum 250. Jubiläum sollen es 200 Mitglieder sein

Begonnen hatte der 242. Jahrtag traditionell mit dem Seel- und Lobamt in der Wendelinskapelle, zelebriert von Pfarrer Dieter Mayer. Nach altem Brauch zündete Kerzenmeister Berthold Schwarz die Kerze an. Pfarrer Mayer thematisierte am Jahrtag auch das Wirken des verstorbenen Papstes Johannes Paul II., dessen Gedenktag der 22. Oktober ist.

Gedenktag von Sankt Wendelin, dem Schutzpatron der Tiere, ist der 20. Oktober. Die Kirchgänger sprachen das Wendelinsgebet und gemeinsam sang man auch das Sankt- Wendelins-Lied, zum Orgelspiel von Karl Müller. Das im September 1978 von Heinz E. Hennige getextete Lied, für dessen Melodie und Satz Organist Karl Müller verantwortlich zeichnet, wird mittlerweile nun seit 40 Jahren gesungen, ein Jubiläum. Auf Müllers Bestreben hin, singt der Kirchenchor seit 15 Jahren das Lied gemeinsam mit der Gemeinde einstimmig.

Bei der Rechnungsabhör im Vereinsheim berichtete Zunftmeister Martin Beuter über acht verstorbene Mitglieder, sechs aus Trillfingen und zwei Auswärtige. Zu den Verstorbenen zählen auch Heinz Gaus und Helmut Gabeli, die Beuter als wichtige Mitglieder und als "Gehirne" der Schäferzunft bezeichnete.