Haigerloch Bilder von starker Ausdruckskraft

Haigerloch. Bei der mittlerweile elften Ausstellung der Fessmanns zeigt der Künstler Reiner Müller (55 Jahre) aus Gruol einen Querschnitt seiner in kraftvoller Farbenpracht gemalten Werke in Acryl. Zu sehen sind 27 Bilder von starker Ausdruckkraft. Leuchtende und kräftige Farben bereiten den Menschen Freude, sagt der Künstler, der aus diesem Grunde das Malen mit Acryl bevorzugt.

Zurück versetzt in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts fühlt sich der Betrachter bei seinen Bildern von der mittelamerikanischen Insel Kuba. Auf diesen Darstellungen faszinieren den Beobachter alte Gebäude mit viel Patina ebenso, wie klassische amerikanische Oldtimer unter Palmen. Aber auch das heimatliche Umfeld, die Schwäbische Alb oder die faszinierende afrikanische Tierwelt regen den ausgebildeten Maler und Lackierer immer wieder zu neuen Werken an. Ständiger Begleiter auf seiner Motivsuche sind früher die Kamera und jetzt das Fotohandy.

Müllers Bilder hängen auch in der Schweiz und den USA. Eine Motorradtour über die Route 66 durch Amerika zu machen und dort auf Motivsuche zu gehen, ist der große Traum des Künstlers. Angefangen zu malen hatte der Autodidakt bereits im Alter von zwölf Jahren. Dazu angeregt habe ihn damals seine Kunstlehrerin in der Schule, erzählt er. Seine Bilder auszustellen, riet ihm eine Ordensschwester, die vor vielen Jahren auf seine Malerei aufmerksam geworden war. 1990 fand schließlich seine erste Ausstellung im Kursaal in Bad Imnau statt. Viele weitere folgten, zuletzt im Jahr 2017 beim Tag des offenen Denkmals in Gruol.