Haigerloch Bilder aus dem Herzen Afrikas

Haigerloch-Gruol/Hechingen. Der Hechingen Kinderhilfsverein "Kinder brauchen Frieden" feierte dieses Jahr schon mit verschiedenen Veranstaltungen sein 25-jähriges Vereinsbestehen. Im Anschluss an das große Jubiläumswochenende im September und einem Benefizkonzert Anfang November findet nun am kommenden Freitag, 23. November, auf Einladung der Kolpingsfamilie Gruol im Pfarrheim St. Clemens ein ausführlicher Vortrag über die Projekte des Vereins in Afrika statt. Auch in Haigerloch gibt es zahlreiche Unterstützer des Hilfsvereins und in Gruol fanden schon in der Vergangenheit Vorträge über seine verschiedenen Projekte statt.