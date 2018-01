Haigerloch Bilanz nach Jubiläum fällt gut aus

Danach hat die Fasnet im Ort bis zum Narrenbaumfällen am Dienstag Pause. Es gibt heuer keinen Showtänze am Freitag und wegen des gleichzeitigen Jubiläums 35 Jahre Narrenverein Weildorfer Storchen verzichtet der Narrenverein Salzschlecker auf den sonst üblichen Umzug durch Stetten an diesem Tag. Er nimmt stattdessen am Fasnetumzug in Weildorf teil.

Am Fasnetsmontag beteiligen sich die Salzschlecker dann beim Umzug in Gruol und am Dienstag beim Fasnetsumzug in Owingen.