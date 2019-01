Haigerloch Bewährtes beibehalten und neue Ziele stecken

So wurde die bisherige Gruppe "Öffentliche Straßen und Plätze" mit der Gruppe "Kinder, Jugend, Senioren" zusammengelegt. Diese neue Gruppe soll sich in Zukunft verstärkt um die Senioren im Kurort kümmern, nachdem im Zuge der Seelsorgeeinheitsreform der Pfarrgemeinderat abgeschafft worden ist.

Aber auch die beiden Gruppen "Tourismus" oder "Zusammenleben, Vereine und Kultur" wurden personell aufgestockt, nachdem sich aus ihnen im Laufe der Jahre Mitglieder verabschiedet hatten. Auch was künftige Projekte in Bad Imnau angeht, wurde man an diesem Abend schon sehr konkret. So will man gemeinsam in den Aufbau eines großen Kreuzes aus Edelstahl auf dem "Hohen Felsen" investieren. Das Kreuz soll ein Ziel und Blickfang des Felsenwanderweges T4 oberhalb des Eyachtales werden.

Dies sowie die Instandsetzung der Dächlein auf den drei Wandertafeln sowie der "Mannahütte" stellte die Alterswehr in Aussicht. Zusammen mit der Tourismusgruppe soll der Wegeplan verbessert und in die Prospekte und Wandertafeln aufgenommen werden. Diese Gruppe plant auch, Ruhebänke an schönen Aussichtspunkten zu installieren. Im Laibetal will die Gruppe zudem neue Betonplatten um die Sitzbänke verlegen.

Die alljährlich Pflege der Wanderwege, der Wassertretanlage im Laibetal, die Dorfputzete, die Organisation der Lichtmesswanderung und der Maiandacht mit Hockete, sowie die drei Veranstaltungen im öffentlichen Teil des Kurparks (Open-Air, Heimatfest und Dorfweihnacht) sollen auch in Zukunft ein fester Bestandteil im Bad Imnauer Veranstaltungskalender bleiben.

Abschließend sprach Ortsvorsteher Robert Wenz viele Dankesworte an die Gruppen und versprach ihnen weiterhin die volle Unterstützung der Gemeinde und des Ortschaftsrates bei ihrem ehrenamtlichen Tun zum Wohle der Allgemeinheit.