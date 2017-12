Haigerloch Bei Kelly-Konzert warm anziehen

Der kirchliche Förderverein Vituskapelle sorgt für das leibliche Wohl der Konzertbesucher und stellt einen Toilettenwagen zur Verfügung. Zehn Prozent vom gesamten Ticketumsatz fließen in die Restaurierung der Vitus-Kapelle in Gruol. Dies entspricht einer Summe von 1500 Euro, welche Organisatorin Jessica Schneider bereits an den Förderverein gespendet hat.