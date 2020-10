Haigerloch Behörden äußern Bedenken wegen AfD-Parteitag

Haigerloch-Owingen - Es ist ein Paukenschlag: Die Alternative für Deutschland (AfD) will in Owingen ihre Landesparteitage abhalten. Laut Aussage von Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz ist die Partei Ende September auf die Stadtverwaltung Haigerloch zugekommen und hat sich per Vereinbarung die Nutzung einer privaten Wiese auf der Gemarkung Owingen gesichert. Geplant seien Landesparteitage zur kommenden Landtags- beziehungsweise Bundestagswahl. Ein großes Zelt soll für diesen Zweck auf der Wiese aufgestellt werden.