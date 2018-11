Haigerloch Bauplätze sind wichtig

Dafür, so wünschte es sich das Gremium, sollen im Haushalt die Planungskosten auftauchen mit denen man das Baugebiet vorbereiten kann, weil man Bauwilligen in Stetten nur noch wenige Bauplätze aus städtischem Besitz offerieren kann. Die Grundstücksankäufe sind laut Wiget abgeschlossen.

Dazu gesellen sich einige Sanierungswünsche, die im Grunde genommen nicht neu sind, sondern schon im Vorjahr der Stadt genannt wurden. Auf dem Friedhof steht das Flachdach der Leichenhalle an und auch das Kriegerehrenmal weist Risse auf, die aus Sicht des Steinmetzes geschlossen werden sollten. Ebenso auf der Liste ist die Instandsetzung der Kanalisation bei der Einmündung des Kreuzergärtle in die Ortsdurchfahrt. Dort hatte sich die Straße bei einem Starkregen im Juni 2017 in die Höhe gewölbt. Der Grund dafür: Wasser war aus dem offenbar undichten Kanal ausgetreten, der mittlerweile wohl auch an seiner Belastungsgrenze angelangt ist. Der Kanal wurde seinerzeit wieder abgedichtet und die Straße geflickt.

Sanierungen am Feuerwehrhaus sind ebenso ein Thema wie in der alten Schulturnhalle (Glasbausteine, Duschen). Auch einige Hangstraßen sind laut Wiget zu überprüfen, weil sie abzubrechen drohen. Auf der Liste steht auch die ramponierte alte Gemeindeverbindungsstraße zwischen Owingen und Stetten.