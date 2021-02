1 Blick in den Weildorfer Schlattäckerweg: Dort soll rechts der Straße ein kleines innerörtliches Baugebiet entstehen. Foto: Kost Foto: Schwarzwälder Bote

Haushalt 2021: Mehrere Anträge der Gemeinderatsfraktionen führen zu Veränderungen im Zahlenwerk

Haigerloch. Mehrere weitere Anträge zur Veränderung des Haushaltes 2021 wurden im Gemeinderat zur Diskussionen gestellt und abgestimmt.

n Baugebiet: Am Eingang zum Schlattäckerweg in Weildorf wurde vor zwei Jahren ein altes Bauernhaus abgerissen, das eröffnet die Option zur Entwicklung eines kleinen innerörtlichen Baugebietes mit sechs oder sieben Bauplätzen, was den Ortschaftsrat sehr freuen würde, denn momentan hat man keine Bauplätze zur Verfügung. Und bis man im großen Baugebiet "Trillfinger Steig" weitermachen kann, sind noch Grundstücksankäufe nötig.

Bislang sind im Haushalt aber nur 75 000 Euro für die Erschließung eines Bauplatzes vorgesehen und wenn man den Ausbau der Straße und damit die Gesamterschließung des Gebietes auf 180 Meter Länge ausdehnen würde, bräuchte man im Haushalt eine Summe von 467 000 Euro – und zwar in Form einer Verpflichtungsermächtigung (vorgreifenden Investition) für das Jahr 2022. Den entsprechenden Antrag der FWV-Fraktion, diese Summe im Haushalt zu verankern, wurde bei nur einer Enthaltung zugestimmt.

n Feuerwehr: Sie benötigt eigentlich einen neuen Gerätewagen Transport (GWT). Doch die CDU stellte den Antrag, diesen Kauf (es gibt einen Angebot in Höhe von rund 44 000 Euro für einen Ford) dieses Jahr nicht zu tätigen, weil die Feuerwehr grundsätzlich einsatzbereit sei. Mit einer Mehrheit von 15 Ja-Stimmen (elf Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen) wurde dem Antrag zugestimmt. Gesamtwehrkommandant Robert Wenz fand das schade: "In zwei Jahren wird so ein Fahrzeug gleich um 6000 bis 7000 Euro teurer." Ebenso wurde der Planansatz für die allgemeine Ausstattung der Feuerwehr von 30 000 Euro auf 15 000 Euro reduziert.

n Städtischer Bauhof: Er soll einen neuen Radlader bekommen. Der Antrag der CDU, den Planansatz für den Bauhof um 50 000 Euro auf insgesamt 200 000 Euro zu reduzieren, wurde mehrheitlich im Gemeinderat abgelehnt. Hans-Martin Schluck war froh darüber. Das wäre aus seiner Sicht ein "schlechtes Zeichen" gewesen. Die Streichung hätte signalisiert, dass man die Arbeit des Bauhofes nicht wertschätze. Ohnehin habe man damit zu kämpfen, dort Personal zu finden. Laut Schluck sind 3,5 Stellen im Bauhof zu wenig.

n Kinderspielplatz: In einem Antrag zum Haushalt waren sich alle drei Gemeinderatsfraktionen einig. Die Reduzierung der Kosten für Kinderspielplätze von 20- auf 10 000 Euro. Die gestrichenen 10 000 Euro sollte eigentlich ausgegeben werden, um im Übergang vom Gewerbegebiet Madertal zum Wohnbaugebiet "Stieglesfeld" einen neuen Kinderspielplatz zu schaffen. Doch Manfred Pfeffer (Freie Wähler) brachte es auf den Punkt: "Der Spielplatz macht an dieser Stelle keinen Sinn." Das sieht übrigens auch der Haigerlocher Ortschaftsrat so. Über den Punkt wurde dann auch gar nicht lange diskutiert.