Haigerloch Bad Imnau: Stimmungsvolle Dorfweihnacht im Kurpark

Weil der vierte Advent und Heiligabend in diesem Jahr zusammenfallen, wollte die Organisatoren den ehrenamtlichen Helfern nicht zumuten, an Heiligabend den Markt wieder aufzuräumen, so die stellv. Ortsvorsteherin Anita Pabst.

Die Arbeitsgruppe "Öffentliche Plätze und Wege" einschließlich weiterer ehrenamtlicher Helfer leisteten bereits im Vorfeld ein großes Arbeitspensum, um die 5. Auflage der Dorfweihnacht für die Besucher wiederum zu einem stimmungsvollen Erlebnis werden zu lassen.