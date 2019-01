Haigerloch Auto prallt gegen Felswand

Der Mann, so die Polizei weiter, befuhr mit seinem Toyota gegen 8.45 Uhr die L 390 von Gruol in Richtung Heiligenzimmern als er in einem kurvigen Abschnitt nach rechts von der Fahrbahn abkam und das Auto gegen eine Felswand krachte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Hier blieb das Auto auf dem Dach liegen. Es entstand Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Fahrer blieb unversehrt.