Haigerloch Auto kollidiert mit massivem Felsbrocken

Haigerloch-Trillfingen/-Bad Imnau. Der 44-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei in Richtung Bad Imnau, als plötzlich im Karlstal vor ihm ein zirka zehn Kilogramm schwerer Felsbrocken auf der Fahrbahn auftauchte. Der BMW-Fahrer prallte gegen den Stein, verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern.

In der Folge streifte er die rechts angrenzende Felswand, aus der der Brocken zuvor herausgebrochen und auf die Straße gefallen war. Dabei wurde der BMW erheblich beschädigt. Ein Abschleppdienst holte den demolierten PKW ab. Laut Polizei entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt.