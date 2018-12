Haigerloch Aussichten sind sehr positiv

Geschäftsführer Walter Edbauer bedankte sich bei den 20 Mitarbeitern für die Treue und die erfolgreiche Bautätigkeit im Jahr 2018. In den vergangenen Jahren hat Edbauer & Dormeyer laut ihm "Bauvorhaben in allen Größenordnungen" bis zu Rohbausummen von 1,5 Millionen Euro abgewickelt.

Erstellt wurden unter anderem das Hallenbad in Hechingen, das Feuerwehrhaus in Bisingen, eine Kindertagesstätte in Remmingsheim, über 20 Ein- und Mehrfamilienhäuser, sowie landwirtschaftliche Gebäude und gewerbliche Projekte.

Auch die Aussichten für 2019 bezeichnete der Geschäftsführer als "sehr positiv", Weitere Investitionen in Maschinen- und Gerätepark wird es geben, außerdem sei die Einstellung von weiteren Baustellen-Führungskräften geplant. Das Gruoler Bauunternehmen will auch Ausbildungsplätze im Maurer- und Stahlbetonbauer-Handwerk werden anbieten, da es zwei ausbildungsberechtigte Maurermeister im Betrieb hat.