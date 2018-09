Haigerloch Ausschreibung im Oktober

Haigerloch-Trillfingen. Wie Ortsvorsteher Hermann Heim am Mittwochin der ersten Sitzung des Ortschaftsrates nach den Ferien informierte, wurde die Asphaltdecke auf die durch das Baugebiet führende Straße aufgebracht. Es fehlt also nur noch der Feinbelag. Außerdem wird an der Pflasterung des einseitigen Gehweges gearbeitet. Ende Oktober, so der Ortsvorsteher weiter, solle die öffentliche Ausschreibung der Bauplätze stattfinden.

Weil es bis zum Haushalt für das Jahr 2019 gar nicht mehr so weit ist, befasste sich der Ortschaftsrat mit den Investitionswünschen für Trillfingen. Acht Vorhaben sollen in den kommenden Haushalt beziehungsweise die mittelfristige Finanzplanung der Stadt eingestellt werden.

Der Kapellenweg – von der Kapelle zur bis Einmündung zur Osterstraße – soll saniert werden. Das Vorhaben ist bisher mit Planungskosten von 20 000 Euro im Haushaltsplan 2018 vorgemerkt. Im mittelfristigen Finanzplan der Stadt für 2019 sind 250 000 Euro für die Straßensanierung eingestellt, doch Ortsvorsteher Heim ist skeptisch, ob diese Summe reichen wird.