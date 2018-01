Haigerloch Ausbau der Digital-Medien zahlt sich jetzt aus

Auch die Fernleihe (fernleihe.owbib.de) läuft weiter. Die Owinger Bücherei ist an ein bundesweites Fernleihsystem mit anderen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken angeschlossen. Über den Postweg kann so in wenigen Tagen wissenschaftliche Fachliteratur (Bücher und Zeitschriften) für Schule, Lehre, Forschung, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung sowie Beruf angefordert werden.