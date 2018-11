Haigerloch Aus Kuratkaplanei wurde 1668 eine Pfarrei

In der Ära von Pfarrer Johannes Volk (1950 bis 1965) wurde schließlich der Neubau des Pfarrhauses begonnen und der kirchliche Kindergarten erweitert. Unter seinem Nachfolger Josef Bergmann (1965 bis 1989) wurde der Pfarrhausneubau dann abgeschlossen und der kirchliche Kindergarten neu gebaut.

21. Jahrhundert: Die Pfarrei integriert sich in zwei Seelsorgeeinheiten

Die jüngere Vergangenheit der Pfarrei Gruol war vor allem geprägt durch strukturelle Veränderungen. Bis 2003 war man eigenständige Pfarrei mit eigenem Pfarrgemeinderat, musste sich aber den Pfarrer (Thomas Schwarz von 1991 bis 2003) mit dem Nachbarort Heiligenzimmern teilen.

2003 kam dann der nächste Schritt. Gruol wurde mit Heiligenzimmern, Weildorf, Bittelbronn und Haigerloch in der Seelsorgeeinheit St. Anna zusammengefasst. Jede dieser Ortschaften hatte zwar noch einen eigenen Pfarrgemeinderat, aber es gab auch schon einen gemeinsamen Ausschuss. Und vor allem teilten sich diese fünf Pfarreien einen Pfarrer: Zunächst Romuald Pawletta (2003 bis 2007), dann Wolfgang Laaber (2007 bis 2013).

2015 kam schließlich der nächste und bislang letzte Schritt. Die Pfarrgemeinden aller neun Haigerlocher Stadtteile sowie das zu Rosenfeld gehörende Heiligenzimmern wurden unter dem Dach der Seelsorgeeinheit Eyachtal – Haigerloch St. Anna vereint. Ihr Pfarrer ist bis heute Michael Storost (seit 2013), ihm steht Pfarrer Dieter Mayer (vormals Leiter des Seelsorgeeinheit Eyachtal) als Kooperator zur Seite. So wie in allen anderen Pfarreien, gibt es seither auch in Gruol keinen eigenen Pfarrgemeinderat mehr, sondern ein Gemeindeteam für die Arbeit vor Ort. Die Belange der Pfarrei Gruol im Pfarrgemeinderat der großen Seelsorgeeinheit vertreten zwei Personen.

Kirchliche Arbeit wird in Gruol weiterhin in vielen Facetten geleistet, Denn es gibt nicht nur das Gemeindeteam, sondern auch das Seniorenwerk, die Kolpingsfamilie, den Organisten, den Mesner, die Lektoren, die Kommunionshelfer, die Ministranten, einen Frauenkreis der mit Basaren Missionsarbeit und Hilfsprojekte in Afrika unterstützt und seit 2016 einen kirchlichen Förderverein, der sich erfolgreich um die Restaurierung der Vituskapelle bemüht.