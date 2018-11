Haigerloch Aus Ergriffenheit wird Begeisterung

Ob es die oft verklärt wirkende Klangsprache der Renaissance, die streng-formale Musik von "Fugengroßmeister" Johann Sebastian Bach oder die zeitgenössische Musik mit Hang zur Atonalität war: Vor dem Konzert hat sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass das zu den Schlaginstrumenten zählende Vibraphon in Begleitung der Orgel die verschiedenen Stile so formschön zur Geltung bringen kann. Albrecht Volz kann zurecht als Meister auf dem mit zwei Händen und vier Schlägeln (den Mallets) zu spielenden Instrument bezeichnet werden. Im Gegensatz zur Marimba wird auf dem Vibraphon nicht auf Holz- sondern auf Metallplatten gespielt. Außerdem ist das Instrument mit einer elektrischen Einrichtung für den Vibrato-Effekt versehen.

Auf dem Vibraphon zeigte sich Albrecht Volz aus Renningen als gestandener Virtuose, nuancierte dabei stets auch in den Volumina und verzierte die Ausführungen noch mit weiteren Ausdrucksmitteln. So kamen auch die neutönenden Musiken formschön zur Geltung, wie der "Blues for Gilbert" vom 1960 geborenen Mark Glentworth. Doch Albrecht Volz, der als Moderator zudem fachkundig durch das Konzert-Programm führte, zeigte auch, dass er als Schlagwerker das volle Programm eines Perkussionisten beherrscht. Dergestalt etwa im Abschlusswerk "In memoriam" op. 70 von Bertold Hummel (1925 bis 2002) als Schlagzeuger mit Ulrich Weissert (spielte auch am Digital-Piano) aus Davos an der Orgel.

Hier gingen kaskadierende Sykopenmotive und teils sogar Mikrointervalle Hand in Hand mit weitern Ausdrucksmitteln moderner Musik und Volz ließ neben den üblichen Schlaginstrumenten wie Tom Tom, Becken, Snare oder Bassdrum verschiedenste Becken, eine Militärtrommel und sogar ganze Passagen lang die seltsam "holzig" klingenden Tempelblocks gemeinsam mit dem Orgelspiel von Ulrich Wissert von der Empore aus erklingen.