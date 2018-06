Haigerloch Aus der guten alten Dampflok ab in den Hochgeschwindigkeitszug

Haigerloch-Owingen. Beschwingte Musik und leckere Cocktails wurden am Samstagabend beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Owingen in der gut gefüllten Eyachtalhalle serviert. Es war das erste Konzert unter der Leitung des neuen Dirigenten Stefan Riethmüller. In der zweiten Konzerthälfte trat das Blechquintett "Trombubas" auf, in dem Riethmüller Posaune spielt.