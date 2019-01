Haigerloch Aufstiegseuphorie folgt Ernüchterung

Haigerloch-Bad Imnau. Nach der Freude mit dem fünften Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Bezirksklasse stellte man nach Beendigung der Vorrunde fest, dass dieser Schritt eine Nummer zu groß war. Bisher blieb man ohne Punkte und das wird sich wohl in der Rückrunde auch nicht ändern.

Ansonsten lief das vergangene Vereinsjahr in geordneten Bahnen mit dem Höhepunkt des 44. Tischtennis-Wanderpokalturniers. Mit einem guten Finanzpolster im Rücken will der Club nach der Investition in neue Trainingsanzüge für die vier Mannschaften in diesem Jahr gleich vier neue zeitgemäße blaue Tischtennisplatten anschaffen. "Zwei der gebrauchten Tische werden veräußert und zwei spenden wir dann der Nachsorgeklinik in Tannheim, damit die kranken Jugendlichen dort beim Tischtennisspielen Freude haben", sagte Vorsitzender Thomas Gröger, der wie sein Vize Alexander Schwab bereits seit 15 Jahren im Amt ist.

Gröger dankte den Förderern und Spendern, welche seit Jahren den Tischtennissport unterstützen. Über ein reges Vereinsjahr informierte Schriftführer Hans Zimmermann, der neben dem Wanderpokal auch an das Grillfest im Bürgerhof, Bouleturnier, Kunsthandwerkermarkt und die Jahresabschlußfeier erinnerte.