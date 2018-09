Haigerloch Aufschlag bitte! Jetzt fliegen die Filzbälle

Haigerloch-Stetten. 62 Tennisspieler und -spielerinnen aus den Clubs Haigerloch, Trillfingen, Stetten und Bad Imnau bilden 31 Doppelpaarungen. Diese treten in den fünf Altersklassen Herren, Herren 40, Herren 55, Damen und Damen 40 an. Das größte Feld gibt es in der Herren-Konkurrenz. Dort gehen gleich 13 Paarungen an den Start, darunter auch die beiden Titelverteidiger Yannick Herl/Sören Herl vom TC Haigerloch.

Ist das Herrenfeld das Größte, so ist das Damenfeld auf jeden Fall das Bemerkenswerteste, denn schon jetzt steht fest, dass die Stadtmeisterinnen 2018 in dieser Kategorie auf jeden Fall vom TC Stetten kommen. Warum? Nicht nur weil die Titelverteidigerinnen Lena Karger/Nele Briegel (TC Haigerloch) diesmal nicht gemeldet haben, sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass der Gastgeber alle fünf gemeldeten Paarungen stellt – ein Novum in der Turniergeschichte.

Bei den Herren 55 dürften die Lokalmatadoren Fritz Gierig/Franz-Josef Wiest (TC Stetten) ebenfalls gute Chancen auf eine Titelverteidung haben und auch bei den Herren 40 sind die letztjährigen Sieger Sander Heller/Winfried Drössel heiße Kandidaten für einen erneuten Turniersieg. Ebenfalls am Start sind die letztjährigen Siegerinnen in der Kategorie Damen 40, Heike Seifer/Petra Rehn (TC Trillfingen).