Haigerloch Aufregung im BayWa-Lagerhaus

Als Übungsidee hatte sich Kornwachs einen Brand im Getreidesilo der BayWa und einen Gefahrgutunfall mit Gabelstapler und LKW ausgedacht. Ein vorbeifahrender Passant hatte den Brand im Silo bemerkt und gemeldet.

Der Ursache des Unfalls war rasch geklärt: Der Betriebsleiter erschrak sich beim Eintreffen der Feuerwehr und Ertönen der Martinshörner so sehr, dass er mit dem Gabelstapler gegen einen Lkw krachte. Von einem Brand in seinem Lagerhaus hatte er bis dahin jedoch nichts bemerkt. Doch als er und Einsatzleiter Matthias Kuner das Tor zum Getreidesilo öffneten, trat aus diesem Rauch aus. Weil man im Silo und dessen Umgebung Personen vermutete, war schnell klar, dass man diese rasch finden und in Sicherheit bringen musste.

Die Feuerwehren aus Bittelbronn und Haigerloch schickten vier Trupps Atemschutzgeräteträger ins Gebäude. Nach einiger Suche fanden sie nach etwa einer Viertelstunde einen Erwachsenen und ein Kind und brachten beide aus der stark verrauchten Getreideanlage.