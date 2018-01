Haigerloch-Stetten/-Owingen. Auf der B 463 zwischen Stetten und Owingen sind laut Polizei am Mittwochmorgen zwei PKW aufeinander gefahren. Die beiden Autos fuhren kurz nach 8 Uhr in einer Kolonne Richtung Balingen. Zwischen Stetten und Owingen verlangsamte sich der Verkehr wegen einer vorausfahrenden Arbeitsmaschine. Der 19-jährige Fahrer eines VW Polos fuhr hinter einem Mazda her. Als der Mazdafahrer bremsen musste, prallte er ihm ins Heck. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 10 000 Euro.