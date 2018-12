Haigerloch Auch Nikolaus schaut bei den Senioren vorbei

Unter den Gästen in der Glückaufhalle begrüßte Gerhard Braun im Namen des Gemeindeteams auch Bürgermeister Heinrich Götz, Ortsvorsteher Konrad Wiget sowie Pater Franz Pfaff von den Weißen Vätern.

Letzterer berichtete davon, wie sich die Weißen Väter nach ihrem Wegzug aus Haigerloch nach Hechingen unter dem Zoller eingelebt haben. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Weißen Väter am Sonntag, 9. Dezember, in Hechingen den 150. Jahrestag der Gründung ihres Missionsordens feiern. Dies tun sie mit einem Gottesdienst ab 10.30 Uhr in der Stiftskirche. Bei dieser Gelegenheit werden sich die im Marienheim lebenden Ordensbrüder der Hechinger Öffentlichkeit vorstellen. Pfaff hatte auch die bekannten Abreißkalender der Weißen Väter mitgebracht.

Auch Gerhard Braun selbst hatte interessante Neuigkeiten auf Lager. Er geht davon aus, dass im Zuge der inzwischen genehmigten Gebäudekonzeption in der Seelsorgeeinheit Eyachtal – Haigerloch St. Anna ein behindertengerechter Zugang zur Michaelskirche geschaffen wird, damit ältere und gehbehinderte Kirchgänger es leichter haben, die Gottesdienste zu besuchen. Bei der Adventsfeier am Sonntag gesammelte Spenden sollen für den Bau eines solchen Zugangs verwendet werden.