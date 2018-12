Haigerloch Auch König Herodes liebt sein Handy

Jetzt geht’s in die Weihnachtsferien, um neue Kräfte für das zweite Schulhalbjahr zu tanken. Doch zuvor versammelten sich Schüler und Schülerinnen des Haigerlocher Gymnasiums am vergangenen Freitag in der Witthauhalle zu einer weihnachtlichen Jahresabschlussfeier.