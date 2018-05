Haigerloch Auch kleine Patzer sind erlaubt

Nach diesem Titel aus den 60er Jahren durften sich die Zuhörer über ein brandneues Stück aus der Feder von Simone Hönisch freuen: "The Meaning Of Life". Hier bekam das Duo Unterstützung von der Sängerin Angela Winkler. Das Trio setzte mit mehrstimmigem Gesang und melancholischen Momenten Akzente und zeigte, dass Musik bei der Sinnsuche helfen kann.

Um das lässig-flotte "Intrade In Jazz" zu intonieren, erklomm Karl Gölz nochmals die Treppen zur Empore. Insgesamt verbreite der jazzige Titel richtig gute Laune, ehe Simone Hönisch auf der Orgel mit dem dramatischen, teils wuchtigen und voluminösen "Fluch der Karibik" das Publikum begeisterte. Das emotional (be-)rührende "A Whiter Shade Of Pale", ein bekannter Song aus den 60er Jahren, bestach durch das gefühlvolle Spiel Hönischs. Sie gab dem Klassiker von Procol Harum so viel Tiefgang, dass eine Gänsehaut unvermeidlich war.

Als Karl Gölz – zurückgekehrt in den Altarraum – am E-Piano beim peppig-fröhlichen "Maple Leaf Rag" ein kleiner Patzer unterlief und er diesen auch noch betonte, sorgte dies für Belustigung bei Gölz selbst und beim bestens aufgelegten Publikum. Das Quartett "nux vomica" stellte sich außerdem beim bekannten "Beatles"-Hit "When I’m Sixty-Four" die Frage, wie das Leben wohl im Alter so ist. Simone Hönisch (E-Piano, Gesang) und Timon Schleicher (Cajon) träumten sich bei einem weiteren Titel von Hönisch aus dem Jahr 2018 "So weit, weit weg".

Mit der "Fanfare in g-moll" (Markus Ehmann) und mit "Das wünsche ich dir" (Hönisch, Winkler, Schleicher), sowie einer Zugabe endete ein tolles, abwechslungsreiches Konzert.

In den Pausen gesellten sich zu den musikalischen Genüssen bei schönstem Wetter auch kulinarische Genüsse vor der Kirche.