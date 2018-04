Haigerloch Armin Wehrstein gibt jetzt den Takt vor

Armin Wehrsten hat in jüngster Vergangenheit auch schon mehrfach den MV Gruol aushilfsweise dirigiert. Er und die Gruoler Musiker freuen sich bereits auf den ersten gemeinsamen Auftritt. Dieser steht am morgigen Sonntag, 29. April, ab 11.30 Uhr beim Maifest in Wiesenstetten bevor. Die ersten Auftritte in Gruol werden dann beim Schützenfest im Juni und einen Monat später beim Fest "90 Jahre SV Gruol" sein.