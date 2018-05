Haigerloch Arbeit der Schulsozial- und Jugendarbeit ist vielschichtig

Haigerloch. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag die Zusammenarbeit mit dem Haus Nazareth (Sigmaringen) in Sachen Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit vertraglich verlängert. Bevor diese Entscheidung aber fiel, gaben Matthias Mühr, Viola Moser und Laura Schilling erst einmal Berichte über ihre Arbeit im Jahr 2017 ab.