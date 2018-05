Haigerloch Aquaplaning-Unfall auf B 463: Mehrere Verletzte

Der 42-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen. Am Anfang des dreispurigen Ausbaus bei Haigerloch setzte er mit seinem Audi TT zum Überholen an. Wegen zu hohem Tempo und der wegen eines niedergehenden Gewitters sehr nassen Fahrbahn brach beim Beschleunigen das Heck des Audis aus.

Der Audi schlitterte schräg nach links über die Fahrbahn und stieß gegen einen entgegenkommenden Opel Astra. Dessen Fahrer hatte zuvor noch versucht, dem Audi über den Grünstreifen auszuweichen. Nach der Kollision mit dem Opel drehte es den Audi um 180 Grad. Letztendlich rutschte der Sportwagen über die angrenzende Böschung in eine Wiese, wo er nach etwa 60 Metern stehen blieb.

Die drei Insassen in dem Opel Astra wurden leicht verletzt. Dem Unfallverursacher stieg ohne Blessuren aus seinem Auto aus. Aufgewirbelte Erde und Steine beschädigten noch einen dem Audi nachfolgenden Pkw.