Haigerloch Apostel fürchten ums Kirchendach

Haigerloch. Denn der nächste und größte Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahmen, das Dach der Kirche, wird sich nicht mehr allzu lange aufschieben lassen. Und dessen Sanierung wird teuer. Die Kirchengemeinde rechnet mit Kosten von mindestens 500 000 Euro, davon muss die sie selbst 60 Prozent aufbringen.

Die Dachsanierung schließt die Decke des Kirchenschiffes sowie den sich darüber befindlichen Dachstuhl mit ein. Die Tragebalken für die Decke sind an ihren äußeren Auflagepunkten morsch. Dies hat bereits jetzt Auswirkungen auf den Innenraum. Abbröckelnde Putzstückchen sind Vorboten des darüberliegenden Zerfalles. Des Weiteren müssen die asbesthaltige Dacheindeckung ersetzt sowie die Außenfassade aus Sandstein überarbeitet werden. Auch die Dachrinnen und Regenfallrohre sind fällig.

Eine riesige Aufgabe also, die die evangelische Kirchengemeinde mit ihren 1 900 Gemeindemitglieern stemmen muss. Der Förderverein will sie dabei unterstützen und hat schon einiges auf die Beine gestellt, um Spendengelder zu generieren. So gab es im letzten Jahr eine Aktion mit Spendenbannern verschiedener Firmen am Gerüst, die laut dem Fördervereinsvorsitzenden Manuel Schmoll recht erfolgreich war. Auch ein Herbstbasar im Gemeindehaus kam gut an.