Haigerloch Ansturm auf Kunsthandwerkermarkt

So fanden die Besucher auf dem Kunsthandwerkermarkt nicht nur Textilien in ungewohnt frischen Farben und Formen, sondern auch schöne Accessoires, Bilder, Karten und Essbares oder interessante Objekte für die Wohnung. Zeitloses traf auf Zeitgeist, Modisches ergänzte Unvergängliches. Fertigkeiten und Professionalität im Handwerk und im Design, Formvollendung im Äußeren, Sinn für Ästhetik zeichneten die Produkte aus unterschiedlichen Materialien wie Keramik, Stoff, Metall, Holz, Papier und Pflanzen aus. Alle angebotenen Arbeiten wurden in den Werkstätten der Ausstellerinnen und Aussteller hergestellt.

Auch war Livekunsthandwerk zu erleben: Eine Klöpplerin demonstrierte die Klöppelkunst. Der Mimi-Clown alias Delia Hofmann aus Tübingen spielte mit dem Akkordeon. "Wir haben viele qualitativ hochwertige Kunstobjekte gesehen, haben gut gegessen und auch das Ambiente im Eyachtal war einmalig schön", meinte eine begeisterte Besucherin.

Nach dem großen Auftakterfolg folgen im Rahmen des Bad Imnauer Kulturherbstes drei weitere Veranstaltungen, jeweils ab 19.30 Uhr im geräumigen Wasserspeicher der Imnauer Mineralquellen. Parallel zu den drei Abendveranstaltungen präsentiert die Balingerin Susanne Jaumann eine Kunstausstellung mit Textildesign. Die Vernissage ist vor dem ersten Konzert mit der Rockabilly Band "The Booze Bombs" aus Calw am Samstag, 29. September, gegen 18.30 Uhr. Eine Woche später am Samstag, den 6. Oktober sind die "Dos Mundos" aus Tuttlingen zu Gast im Wasserspeicher.

Den Abschluss der dreiteiligen Kulturherbst-Serie bildet der bekannte regionale Kabarettist Klaus Birk aus Tübingen. Er tritt am Samstag, 13. Oktober, mit dem Programm "Best of Birk" auf. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf im Café Theresia oder bei den Imnauer Mineralquellen erhältlich.