Haigerloch Andenken an verstorbenenen Weißen Vater bewahren

1988 zwang ihn ein Hüftleiden dazu, seine Arbeit in der Afrikamission zu beenden. Er kehrte nach Deutschland zurück und leitete als Superior die Provinzniederlassungen der Weißen Väter in Trier und Frankfurt; dort war er zudem Gefängnisseelsorgers. Ab 2003 verbrachte Siedler seinen Lebensabend im Missionshaus in Haigerloch. 2005 durfte Dionys Siedler schließlich in seinem Geburtsort Gruol das Goldene Priesterjubiläum feiern.

Es waren auch andere Vorschläge im Rennen, darunter Adolph Kolping und der Künstler und Maler August Pfister. Sie erhielten je eine Stimme. Die Ideen kamen zum Teil aus der Bevölkerung, zum Teil aus dem Ortschaftsrat. Auch die Priorin Anna Strycha, Graf Adelbert von Haigerloch-Wieseneck, der Lehrer Erhart Eisele, der Mundartdichter Josef Eberle (Pseudonym Sebastian Blau), der Politikwissenschaftler Theodor Eschenburg, Justus Silberradt, Georg Friedrich, Albert Einstein und die Wasserburgstraße waren auf der Vorschlagsliste.

In Bezug auf eine mögliche Renovierung des Löwensaals haben sich laut Ortsvorsteher Reiner Schullian Ende Dezember Architekten den Saalangesehen. Aber ein detaillierter Bericht, darüber, was zu tun ist und was das kostet, liegt noch nicht vor. Schullian hofft, dass dies bald der Fall ist, denn es ist bekanntlich der Wunsch des Ortschaftsrates mit einer Sanierung der Einrichtung so zeitnah wie möglich zu beginnen.

Wie der Ortsvorsteher weiter bekannt gab, wurden die am Fußgänger/Radweg Richtung Heiligenzimmern stehenden Pappeln vom Bauhofleiter und einem Förster begutachtet. Vier Bäume aus der Gruppe wurden dabei markiert und sollen im Februar gefällt werden. Schullian stellte die Überlegung an, ob man nicht als Ersatz später einige neue Bäume pflanzen sollte. Dem stimmte Ortschaftsrat Mathias Flaiz zu. Nur ein Abholzen der anfälligen Bäume gibt aus seiner Sicht "ein Loch in der Landschaft".

Ortschaftsrätin Hannelore Schick regte eine Umwandlung von Wahlgräber auf dem Friedhof in Rasengräber an. Dies solle man tatsächlich überdenken, pflichtete Ortsvorsteher Schullian ihr bei. Nun gelte es, sich bei anderen Gemeinden zu erkundigen, die so etwas eventuell bereits gemacht haben.

Hannelore Schick bemängelte weiter einen im Bereich der Angelstraße beim Kreuz in den Weg hängenden Baum. Dieser wird laut Ortsvorsteher Schullian entfernt und durch einen neuen ersetzt. Ortschaftsrat Marvin Kleinmaier wiederum regte an, den Bauhof in Bezug auf den Schneeräumdienst beim Aussiedlerhof zu kontaktieren.