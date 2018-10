Haigerloch An Heiligabend hängt Haussegen schief

Haigerloch-Gruol. Die Theatergruppe des Narrenvereins Gruol führt das Stück insgesamt dreimal auf, das erste Mal am kommenden Samstag, 3. November. Für diese Aufführung sind noch wenige Karten vorhanden. Der nächste Auftritt am Samstag, 17. November, ist bereits ausverkauft. Für die letzte Aufführung am Samstag, 1. Dezember, gibt es noch Karten – diese werden verkauft beim Fahrzeughaus Schneider, in der Filiale der Volksbank Hohenzollern in Gruol und von den Schauspielern. Der Schriftsteller Bernd Gombold hat sich persönlich angekündigt und wird sich die Umsetzung seines Stückes in Gruol anschauen.

Die Proben begannen bereits im April. Mittlerweile wurde das Stück 45 Mal komplett durchgespielt. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass in den Saalbau Gruol ist immer um 17.30 Uhr. An allen drei Abenden spielen Live-Bands.

Zur Handlung: Bei der Familie Maier hängt am Heiligabend der Haussegen schief. Die Weihnachtsfeier des Narrenvereins am Vorabend hat Vater Anton (Martin Flaiz) und Sohn Markus (Wolfram Gmireck) ganz schön zugesetzt. Mutter Rita (Andrea Freiberg) ist sauer, weil die Männer vergessen haben, einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Sabine (Carolin Rebholz), die Verlobte von Markus, ist wütend, weil die geplante Verlobung zu platzen droht. Bei Nachbar Theo (Johannes Flaiz) wurde eine Tanne gestohlen. Bei Tante Agathe (Stefanie Kübler) und ihrem Mann Karl-Otto (Reiner Schullian) wurde eingebrochen. Licht ins Dunkel scheint Nachbarin Strecker (Sabine Schneider) zu bringen, die immer über alles, was im Dorf passiert, Bescheid weiß. Aber ob das alles auch stimmt ?