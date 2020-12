Haigerloch An der Einmündung in die B 463 kracht es

Die 57-jährige Fahrerin eines roten Peugeot befuhr die Hauptstraße in Owingen in Fahrtrichtung der B 463. Im Einmündungsbereich übersah sie den 19-jährigen Fahrer eines silbernen Opel Astras, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Balingen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 19-jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.