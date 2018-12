Haigerloch Am Ende jeder Reise bekommt das Ziel klare Konturen

Die Wendelinskapelle durchziehen ein paar Risse und die Giebelseite am Eingang gehört gerichtet. Größtes Problem: Die Kapelle steht auf keinem richtigen Fundament, deshalb mangelt es dem Gebäude an Stabilität. Von dort ging es weiter ans östliche Dorfende. Parallel zum Reuteweg könnten langfristig einmal weitere Bauplätze in Form von ein oder zwei Häuserzeilen entstehen.

Wieder zurück im Rathaus, ließ Ortsvorsteher Heim nach dem Gedenken an die 14 Verstorbenen des Jahres 2018 (in das auch der kürzlich in den USA verstorbene Siggi Schmid eingeschlossen wurde) all das und noch einige Punkte mehr (Baumurnengräber auf dem Friedhof, Innenortsentwicklung Osterstraße/Kapellenweg, Hühnerhof auf dem Eichhof) Revue passieren.

Die Arbeit eines Ortschaftsrates verglich er dabei mit einer Reise mit dem Auto. Am Anfang bleibe das Ziel noch im Unklaren und auf dem Weg dorthin müsse man auch mal Umleitungen fahren. Komme man dem Ziel aber näher, würden seine Konturen klarer und die überwundenen Hindernisse im Rückspiegel immer kleiner.

Er selbst dankte den Ortschaftsräten, Claudia Mysliwietz von der Ortschaftsverwaltung, der Stadtverwaltung, Förster Michael Bauer und den örtlichen Vereinen und Unternehmen für die gute Zusammenarbeit. Auch an ehrenamtlich und meist im Hintergrund arbeitende Bürger – immerhin 24 Personen – sprach Hermann Heim ein herzliches Dankeschön aus.

Die Aufgabe des stellvertretenden Ortsvorsteher Karl-Anton Lang war es schließlich, im Namen des Gremiums die vielfältige Arbeit von Hermann Heim zu würdigen. "Wir wissen das zu schätzen", sagte Lang und überreichte ihm ein kleines Geschenk und Heims Ehefrau Karin einen Blumengruß.

Und da Hermann Heim bekanntlich 2019 altershalber als Trillfinger Ortsvorsteher aufhört, gab er den Dank zurück. Die letzten zehn Jahre seien schnell vergangen, es sei immer ein angenehmes Arbeiten gewesen, so Heim. Sein Fazit: "Ich möchte keine Stunde davon missen."