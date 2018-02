Haigerloch Altes Rathaus soll Gemeinde erhalten bleiben

Verkauft werden soll das alte Feuerwehrhaus, wenn die neue Feuerwehrgarage steht, ebenso eine Scheune beim Waaghaus.

Die Leichenhalle soll auf Wunsch des Ortschaftsrates in Stand gesetzt werden. Die Kosten dafür werden mit etwa 13 000 Euro beziffert, so Bieger. Bleiben soll auch das Buswartehäuschen in der Höfendorfer Straße. Und da nur eine Feuerwehrgarage ohne größeren Mannschaftsraum gebaut wird, soll auch das alte Rathaus mit der Unterkunft der Feuerwehr in den ehemaligen Volksbankräumen erhalten bleiben. Bestehen bleiben soll auch der Schuppen im Höfle 28, in dem der Bauhof Material lagert. Die Instandhaltungskosten hier seien überschaubar, meinte Bieger.

In der Summe bleiben also fünf der betreffenden Gebäude erhalten, zwei könnten nach einem entsprechenden Beschluss des Ortschaftsrates abgebrochen, zwei verkauft und zwei verpachtet werden.