Haigerloch Alte und neue Musik verschmelzen

Ulrich Weissert (Jahrgang 1960) studierte Kirchenmusik in Herford und schloss in Köln mit dem A-Examen (1989) ab. Ergänzende Meisterkurse für Orgel und Dirigieren folgten. Nach kurzer Kantorentätigkeit in Baden war er von 1993 bis 2014 Kirchenmusiker an der Klosterkirche Alpirsbach im Schwarzwald. In dieser Funktion leitete er die Reihen der renommierten "Alpirsbacher Kloster-und Kreuzgangkonzerte". Seit 2015 lebt und arbeitet er in Davos.