Haigerloch Alte Steinbrecheranlage ist gesprengt

In diesem Moment entspannten sich auch die Gesichtszüge von Ronny Stocker, Ortsbeauftrager und Sprengberechtiger des Technischen Hilfswerkes Hechingen (THW) in Personalunion. "Die Sprengung ist so verlaufen wie wir uns das vorgestellt haben", sagte er erleichtert und wischte sich trotz der eisigen Windes und des Regens am Samstag ein paar Schweißtropfen von der Stirn.

190 Sprengladungen mit 20 Kilogramm gelatinösem Sprengstoff der Marke Eurodyn 2000 hatte das THW an dem alten Gebäude angebracht. Die Kosten für diese explosive Masse bezahlte die Stadt Haigerloch.

Schon in den Tagen vorher hatte das THW an dem windschiefen Gebäude aus den 1960er Jahren Löcher für die Sprengladungen gebohrt und diese Arbeiten am Samstag ab 9 Uhr fortgesetzt. Geplant war es, in einem einzigen Zug den hinteren, etwa 15 Meter hohen Turm vom Rest des Gebäudes abzutrennen und zusammenbrechen zu lassen. Der vordere, wesentlich breitere Teil der Gebäudekonstruktion sollte dagegen lediglich in sich zusammensacken.