Haigerloch Alles ist in ein weißes Kleid gehüllt

Los ging es am Donnerstag kurz nach 16 Uhr mit einem Einsatz am Butzengraben bei Weildorf, hinzu kamen abends und in der Nacht Einsatzstellen bei Bad Imnau (Richtung Wiesenstetten) und in Owingen. Um 0.45 Uhr rückte dann die Feuerwehr Gruol an die K 7121 zwischen Gruol und Erlaheim aus. Um 1.38 Uhr war die Haigerlocher Feuerwehr an der L 360 in der Unterstadt. Um 3.45 Uhr ging’s wieder Richtung Butzengraben, diesmal in den Bereich zwischen Steinbruch und BayWa-Lagerhaus.

Um 7 Uhr am Freitagmorgen gab’s schließlich eine Einsatzstelle beim Seehof und gestern um 10 Uhr fuhr die Feuerwehr Gruol zum Einsatz Richtung Heiligenzimmern.