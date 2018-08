Haigerloch Alles bereit fürs Motorradtreffen in Gruol

Und wer meint, er habe nach "Just Priest", "Grave Digger" und "Beast in Black" schon genug gesehen, dem können die beiden musikerfahrenen Motorradkeller-Profis nur davon abraten, das Festgelände heute zu früh zu verlassen. Denn mit "John Diva & The Rockets of Love" werden ein paar coole Rocker aus Kalifornien noch weit nach Mitternacht für eine echte Show sorgen und die Rock-Hymnen der 80er und 90er Jahre aufleben lassen.

Die Band hat gerade einige Verpflichtungen in Deutschland – unter anderem beim Werner-Rennen – und wird deshalb mit dem Nightliner nach Gruol anreisen. Mit dabei: Cheerleader-Girls und offenbar eine Menge Oufits. "Die wechseln gefühlt 15 Mal die Garderobe und ich hoffe, dass viele noch da bleiben, um so eine Band zu sehen", meint Roland Flaiz. Er weist außerdem darauf hin, dass die Auftrittszeiten (siehe Haigerlocher Stadtnotizen rechts) am Freitag ziemlich genau eingehalten werden, sonst schaffe man das Programm nicht. Karten gibt’s übrigens heute ab 15 Uhr ausschließlich auf dem Festgelände.

Am Samstag ist der Eintritt dann frei und Bands wie "Nitrogods", "Hardbone" oder die Gruoler Hausband "Powerage" aus Fürth stehen ab 20.30 Uhr für ein attraktives Musikprogramm. Lagerfeueratmosphäre vorm Zelt gibt’s umsonst obendrein.

Um das Bikertreffen bewältigen zu können, sind neben den 17 Mitglieder des Motorradkellers viele freiwillige Helfern im Einsatz – etwa 130. Dazu kommen das DRK, das Technische Hilfswerk und die Gruoler Feuerwehr, welche den Parkverkehr regelt. Plätze, für jene, die mit Motorrad anreisen und im Zelt übernachten wollen, gibt’s hinreichend und einige Händlern mit in der Bikerszene begehrten Accessoires und Schmuck sind ebenfalls vor Ort. Übrigens auch die "Bikers Against Child Abuse" (BACA/Biker gegen Kindesmissbrauch).